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Путин подписал законы о штрафах за вред экологии

Светлана Иванова
16:17 21.12.2021
Вводится наказание для нефтяных предприятий за замалчивание аварии и отсутствие плана по случаю возможного разлива нефти. Предусмотрены санкции в отношении компаний-загрязнителей за отсутствие систем автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ. Определены правила обращения с радиоактивными отходами и предприняты меры для охраны ценных пород рыб.
Путин подписал законы о штрафах за вред экологии
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на защиту экологии. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Во-первых, вводятся штрафы для нефтяных предприятий, у которых отсутствует план (или содержит недостоверные сведения) на случай разливов нефти и финансовое обеспечение для его реализации. Для должностных лиц штраф может составить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении размеры штрафов кратно увеличиваются: до 30-60 тысяч рублей, 60-80 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей соответственно. Также возможна приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток. Аналогичные штрафы назначат, если у компании нет своей аварийно-спасательной службы или формирования или договора с такими структурами.

Предусмотрено наказание и за замалчивание аварии. Штрафы за это правонарушение составят от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличивает размеры взыскания в два раза.

Будут наказывать и тех, кто не выполняет в установленный срок предписаний органов экологического надзора: до 20 тысяч рублей для граждан, должностные лица - до 50 тысяч рублей, юридические лица - до 200 тысяч рублей.

Также подписан закон, в соответствии с которым компании-загрязнители (объекты I категории) будут штрафовать за невыполнение требований по оснащению источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля. Для должностных лиц взыскания составят от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Предусмотрено наказание и за некорректно работающие датчики и передачу неверных данных в госреестр. К объектам I категории относятся все предприятия по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов, ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов, текстильных изделий, пищевых продуктов.

Путин также подписал закон об обращении с радиоактивными отходами, по которым такие отходы промышленного производства, не связанные с переработкой урановых руд, будут отправлять в специальные хранилища.

Также глава государства завизировал инициативу об охране ценных пород рыб. Изменения в Водный кодекс РФ призваны ликвидировать разночтения в терминологии различных профильных документов. Теперь ширина прибрежной защитной полосы рек, озер, водохранилищ, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов или используемых для их добычи, сохранения и среды их обитания, составит 200 метров независимо от уклона берега.

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