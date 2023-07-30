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Киев и Вашингтон проведут переговоры по гарантиям безопасности на следующей неделе

Елизавета Кондрикова
22:20 30.07.2023
В Киеве заявили, что эти гарантии будут действовать до вступления страны в НАТО.
Киев и Вашингтон проведут переговоры по гарантиям безопасности на следующей неделе
© Фото: Николай Лазаренко, РИА Новости
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Власти Украины рассчитывают, что двусторонние переговоры с США о предоставлении Киеву гарантий безопасности начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности», - сказал Ермак.

Он также добавил, что речь идет о «конкретных и долговременных обязательствах»: оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях.

Ранее 13 июля в США по итогам саммита НАТО в Вильнюсе сообщили о том, что Киев вступит в альянс после завершения конфликта на Украине, для этого была утверждена программа военной помощи стране и создан Совет Украина-НАТО. Сообщается также, что все члены НАТО поддерживают членство Украины в организации.

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