Появились кадры с зоны СВО, где ВСУ пытаются осуществить контрнаступление, бросая своих военных на поле боя без техники и шансов на победу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Западные СМИ на этой неделе разразились серией публикаций о том, что Украина начинает новую решающую фазу своего наступления, опуская детали о том, что попытки наступления украинскими силами уже предпринимались ранее.

Одновременно с этим американские газеты со ссылкой на источники в Пентагоне пишут, что украинские генералы просят об отступлении и переходе в оборону, потому что "контрнаступ" ВСУ - это сплошные потери техники и личного состава, а толку от наступления ноль. Но в Вашингтоне лютуют и не разрешают Киеву отступать, потому что Западу до осени нужны результаты, и Белый дом требует от Зеленского любыми силами решить вопрос контрнаступления.

И вот в мясорубку кидают резервы, отдохнувшие и набравшиеся сил подразделения, которые обучались на Западе и которые Киев берег для марш-броска на сухопутный коридор в Крым.

Сдаются все, фактически, в первом же бою, отмечая достойное отношение к ним российских военнослужащих. Призывают своих сослуживцев любым способом избегать мобилизации, убегать с передовой или сдаваться. Только так можно остаться живыми. Власти на их смертях просто зарабатывают.

На неделе самые ожесточенные бои были на Запорожском и Купянском направлениях. Но пробить нашу оборону не получается. Все атаки были отбиты, а местами, на Сватовском направлении, мы даже перешли в наступление. На линии огня наши сейчас проявляют невероятное мужество, героизм и творят настоящие чудеса.

Президент России Владимир Путин рассказал об абсолютно бесчеловечной «новой тактике» украинских войск. Пехоту подвозят к полю боя на бронетехнике западного производства, высаживают десантом, после чего отводят технику, чтобы её сберечь. И пехота идёт в атаку, прямо под огонь российской артиллерии, неся колоссальные потери - они более чем в 10 раз превышают потери с нашей стороны. И все это, чтобы сберечь западные танки.

«Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями...Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», - рассказал президент.

На этой неделе стали появляться различные кадры с передовой. Датируются они первыми числами июня, то есть когда Киев начал свое контрнаступление, и на них видно как один наш танк бесстрашно кидается в лобовую атаку на восемь танков противника, прицельным, буквально, снайперским огнем уничтожает их один за другим, и сам при этом остается целым и невредимым. Очень хочется, чтобы имена этих героев, этого боевого экипажа стали известны, и наши герои получат заслуженные награды.

О ситуации в зоне спецоперации и героических подвигах наших военнослужащих - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».