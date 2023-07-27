Путин заявил, что всех отличившихся участников боев в зоне СВО представят к госнаградам

Также Владимир Путин заявил, что неприятель вчера на Запорожском направлении потерял в 10 раз больше человек, чем ВС РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что всех отличившихся участников боев в зоне спецоперации представят к госнаградам.

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. Я дал также указание Министерству обороны подготовить предложение по присвоению этим подразделениям почетных наименований», - сказал он на полях саммита «Россия- Африка».

Глава российского государства рассказал о потерях украинской стороны в ходе боев на Запорожском направлении. Как утверждает Путин, ВСУ потеряли более 200 человек. При этом потери России в живой силе в десять раз меньше, добавил президент.

Ранее Минобороны показало кадры попадания ударных беспилотников по технике украинской армии в районе населенного пункта Работино. Среди уничтоженной техники есть та, что получает Киев от западных стран в рамках военной помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.