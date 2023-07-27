Путин: ВСУ бросили тела своих погибших на Запорожском направлении

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Президент России Владимир рассказал журналистам о том, что ВСУ оставили тела погибших бойцов на поле боев на Запорожском направлении. В последние сутки ВСУ активизировали боевые действия, в основном на Запорожском направлении.

«Ни на одном из участков противник успехов не имел. Это яркий пример массового героизма наших солдат», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, потери ВСУ составили 200 человек, потери России в 10 раз меньше. Путин также отметил, что по его личному поручению бойцам прямо в зоне боевых действий будут вручены государственные награды.

Ранее Путин прокомментировал потерю ВСУ большого количества Leopard и Bradley.