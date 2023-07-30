Блинкен сравнил опасность ядерной войны и глобального потепления

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Потенциальная угроза ядерного конфликта не опаснее последствий глобального потепления. К такому выводу в эфире австралийской новостной программы «60 минут» пришел американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас», - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в сложившихся условиях нужно быть многозадачными, учитывая все глобальные вызовы для человечества.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал ладить с Россией. По словам экс-главы Белого дома, у Москвы больше ядерного оружия, чем у Вашингтона. В Кремле неоднократно давали понять, что Россия не планирует применять ядерное оружие ни на Украине, ни где бы то ни было еще.