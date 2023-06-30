Лавров оценил вероятность ядерного столкновения России и НАТО

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Вопрос о вероятности ядерного конфликта между Россией и странами коллективного Запада необходимо адресовать тем, кто ежедневно твердит о необходимости нанести Москве стратегическое поражение. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Когда они упорно, ежедневно и на весь мир грозят России, а Россия ядерная держава, стратегическим поражением... пускай ваши зрители учитывают этот аспект, чтобы свой испуг равномерно распределять», - сказал Лавров в интервью «Радио и ТВ Португалии».

Подобная риторика предельно агрессивна, западные правительства повторяют ее как заклинание, напомнил глава МИД России. Последствия подобного поведения должны четко представлять аналитики в НАТО и в Пентагоне, сказал министр.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал абсурдными предположения американских сенаторов о якобы готовности Москвы применить тактическое ядерное оружие на Украине. По мнению дипломата, такие заявления ведут к еще большей эскалации ситуации. Между тем, группа сенаторов США предложила расценивать использование Россией ядерного оружия на Украине, как атаку на Североатлантический альянс.