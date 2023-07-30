Морские бастионы России: чем удивил зрителей и гостей Главный военно-морской парад

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В последнее воскресенье июля мичманы и офицеры, матросы и старшины всех флотов и всех поколений принимают поздравления с Днем Военно-Морского Флота. Всех причастных поздравил Министр обороны. Сергей Шойгу отметил, что сегодня флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей страны, является важной составляющей национальной обороны.

В Санкт-Петербурге, Балтийске, Калининграде, Кронштадте, Владивостоке, Астрахани, Новороссийске, Североморске и других портовых городах страны прошли массовые мероприятия - парады кораблей, показательные артиллерийские и ракетные стрельбы, морская пехота продемонстрировала свои боевые навыки. А для Северной столицы День ВМФ - это особый праздник. Именно на берегах Невы строились первые корабли, там зарождалась мировая слава России, как могучей морской державы. И сегодня, в честь праздника, в Петербурге зажгли Ростральные колонны, места на парадном рейде заняли грозные атомные субмарины, а через акваторию Невы прошли около 50-ти боевых кораблей и катеров. Военно-морской парад принял Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России», - сказал в своем обращении Владимир Путин.

Президент пригласил на эти торжества и глав африканских государств, с которыми общался всю неделю в рамках саммита Россия - Африка. Демонстрация морской мощи нашей страны стала красивым финальным аккордом этих встреч. Парад стал лучшей демонстрацией величия силы российского Военно-морского флота, готового защищать интересы России везде, где это потребуется.

Подробнее о торжествах в Санкт-Петербурге в материале корреспондентов «Звезды» Павла Кутаренко и Романа Закурдаева для программы «Главное с Ольгой Беловой».