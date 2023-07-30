Путин: наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества

Об этом российский президент заявил, обращаясь к участникам Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, а также его гордостью и славой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к участникам Главного военно-морского парада, проходящего в Санкт-Петербурге.

«Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня ровно в одиннадцать часов утра в Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Посмотреть на мероприятие прибыли представители иностранных делегаций. Также были приглашены лидеры стран Африки, которые специально задержались в Санкт-Петербурге после завершения саммита.