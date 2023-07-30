Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством за отказ вернуть законную власть в Нигере

Союз потребовал в течение недели освободить президента и восстановить конституционный строй в Нигере.

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По сообщениям Reuters, экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщило, что мятежникам в Нигере дается неделя на освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя в стране. В противном случае Союз пригрозил введением санкций и возможным применением силы.

Об этом страны Союза заявили по итогам экстренного саммита в Абудже. Сообщается также, что ЭКОВАС закрывает границы между странами союза и Нигером, останавливаются коммерческие рейсы и замораживаются активы страны в Центральном и коммерческих банках. 30 июля министры стран Западной Африки также собираются провести внеплановое заседание для обсуждения военного переворота в Нигере.

Напомним, в минувшую субботу действия военных также осудили Африканский Союз и Совбез ООН. Организации потребовали немедленно освободить президента и восстановить конституционную власть в стране, Африканский Союз дал на это пятнадцать дней.

В среду 26 июля в Нигере разгорелся военный мятеж, военнослужащие сместили президента Нигера с поста и объявили главой государства руководителя созданного ими «Национального совета по защите отечества».