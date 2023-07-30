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Роспотребнадзор временно закрыл детский лагерь «Горный орленок» на Алтае

Елизавета Кондрикова
16:09 30.07.2023
В лагере, где ранее отравились 67 детей и двое взрослых, обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Роспотребнадзор временно закрыл детский лагерь «Горный орленок» на Алтае
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Управление Роспотребнадзор по Республике Алтай сообщило о решении приостановить деятельность детского лагеря «Горный орленок» в Шебалинском районе Алтайского края после вспышки кишечной инфекции.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ "Горный Орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе расследования были выявлены нарушения обязательных санитарно- эпидемиологических требований. Все пострадавшие дети и взрослые получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в минувшую субботу стало известно о массовом отравлении в лагере, пострадали 67 детей и двое взрослых. Всего в лагере насчитывается более 350 детей. Подобное происшествие произошло также в четверг 27 июля в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Кишечная инфекция была зарегистрирована у 12 человек.

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