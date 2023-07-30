В стране и мире Роспотребнадзор временно закрыл детский лагерь «Горный орленок» на Алтае Елизавета Кондрикова В лагере, где ранее отравились 67 детей и двое взрослых, обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Управление Роспотребнадзор по Республике Алтай сообщило о решении приостановить деятельность детского лагеря «Горный орленок» в Шебалинском районе Алтайского края после вспышки кишечной инфекции. «Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ "Горный Орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении», - сообщили в Роспотребнадзоре. В ходе расследования были выявлены нарушения обязательных санитарно- эпидемиологических требований. Все пострадавшие дети и взрослые получают необходимую медицинскую помощь. Напомним, в минувшую субботу стало известно о массовом отравлении в лагере, пострадали 67 детей и двое взрослых. Всего в лагере насчитывается более 350 детей. Подобное происшествие произошло также в четверг 27 июля в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Кишечная инфекция была зарегистрирована у 12 человек. Экспертное мнение и аналитика