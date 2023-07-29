Число отравившихся в лагере на Алтае увеличилось до 69

Минздрав Алтайского края: в детском лагере отравились 67 детей и 2 взрослых.

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По сообщению Минздрава Алтайского края, количество пострадавших от отравления в детском лагере «Горный орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай увеличилось до 69. Речь идет о 67 детях и двух взрослых.

«В детском лагере... зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и двух взрослых», - говорится в заявлении регионального Минздрава.

Также отмечается, что в лагере находилось более 350 воспитанников.

Напомним, сегодня стало известно о массовом отравлении в детском лагере на Алтае. Всем пострадавшим была сразу же оказана медицинская помощь.

Ранее вспышка кишечной инфекции также была обнаружена в лагере «Юность» в Удмуртии.