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СК начал проверку после вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии

Максим Крюков
03:33 28.07.2023
В общей сложности признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей.
СК начал проверку после вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии
© Фото: СК РФ
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В детском оздоровительном лагере «Юность» в Удмуртии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«Двадцать седьмого июля 2023 года в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном в Воткинском районе, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции у 12 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что накануне ночью дети, в том числе в возрасте от 10 до 13 лет, обратились в медицинский пункт лагеря с жалобами на тошноту и рвоту. По данным СК, в последующие сутки признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей.

Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме, в ближайшее время подхвативших инфекцию детей и сотрудников лагеря планируют госпитализировать в медучреждение.

Ранее стало известно, что 23 посетителя суши-бара оказались в больнице в Тамбовской области. У всех врачи выявили признаки острой кишечной инфекции. Сейчас в заведении общепита проводится эпидемиологическое расследование.

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