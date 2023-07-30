Гарик Сукачев вышел на связь с поклонниками после госпитализации

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Российский рок-музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение из больничной палаты для своих поклонников. Накануне он был госпитализирован перед концертом в Карелии.

«Я загремел в больницу, но концерт состоится. Наш оркестр там. Прошу у всех у вас прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Болезни проходят и мы приедем, это точно. Я правда хотел встретиться с каждым из вас», - сказал музыкант.

Госпитализировали Сукачева накануне после резкого ухудшения состояния. Причины госпитализации не называются, но друг музыканта Сергей Галанин предположил, что всему виной перепады погоды и проблемы с давлением.