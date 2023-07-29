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Гарик Сукачев попал в больницу

Анна Назайкина
11:39 29.07.2023
В настоящее время точная причина госпитализации неизвестна.
Гарик Сукачев попал в больницу
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
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Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали, сообщает команда артиста в его официальной группе VK, передает RT.

Как отмечается, у него резко ухудшилось состояние, из-за чего концерт в Карелии пройдет без его участия.

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала...пройдет в неожиданном формате “Народное караоке”», - говорится в сообщении.

На данный момент конкретная причина госпитализации 63-летнего музыканта не называется.

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