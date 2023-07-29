В стране и мире Гарик Сукачев попал в больницу Анна Назайкина В настоящее время точная причина госпитализации неизвестна. © Фото: Anton Belitsky, Global Look Press Читайте нас на: Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали, сообщает команда артиста в его официальной группе VK, передает RT. Как отмечается, у него резко ухудшилось состояние, из-за чего концерт в Карелии пройдет без его участия. «В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала...пройдет в неожиданном формате “Народное караоке”», - говорится в сообщении. На данный момент конкретная причина госпитализации 63-летнего музыканта не называется. Экспертное мнение и аналитика