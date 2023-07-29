Гарик Сукачев попал в больницу
В настоящее время точная причина госпитализации неизвестна.
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали, сообщает команда артиста в его официальной группе VK, передает RT.
Как отмечается, у него резко ухудшилось состояние, из-за чего концерт в Карелии пройдет без его участия.
«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала...пройдет в неожиданном формате “Народное караоке”», - говорится в сообщении.
На данный момент конкретная причина госпитализации 63-летнего музыканта не называется.