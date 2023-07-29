Галанин рассказал о проблемах с давлением у Гарика Сукачева

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У Гарика Сукачева могло ухудшиться состояние из-за погодных условий, он метеочувствительный человек. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал его друг, рок-музыкант и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Он отметил, что у 63-летнего артиста наблюдаются проблемы с давлением.

«Я ничего такого нового не знаю, кроме того, что давление...Я думаю, виной вот эти перепады погодные. Были ураганы, ливни», - сказал он.

Ранее стало известно о госпитализации артиста. В связи с этим в концерте в Карелии принять участие он не сможет.