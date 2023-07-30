На Волге во время шторма погиб шестимесячный малыш

Из-за урагана перевернулась моторная лодка, на борту было десять людей, среди них шесть детей.

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По сообщению МЧС Чувашии, вечером 29 июля во время непогоды на реке Волге перевернулась легкая моторная лодка с десятью пассажирами на борту. Погиб шестимесячный ребенок, продолжаются поиски еще двух пассажиров - судоводителя и 8-летнего ребенка.

«Двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спассжилеты были только у половины», - написали в Telegram-канале ведомства.

Лодка двигалась от острова Амоксар в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. Из-за шквалистого ветра на воде поднялись большие волны, которые опрокинули лодку. Сообщается, что моторный катер был рассчитан на пять человек, поэтому спассжилеты были не у всех.

Продолжаются поиски еще двух пропавших пассажиров.

В настоящее время в разных регионах России наблюдаются аномальные погодные условия: штормы, ураганы, обильные осадки. Накануне сообщили, что во время урагана в Марий Эл пострадали 24 человека. В субботу 29 июля в Сочи 20-летняя девушка утонула во время шторма, она скончалась до приезда медиков.