Число пострадавших во время урагана в Марий Эл выросло до 24

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В результате падения деревьев во время мощного урагана в Марий Эл пострадали 24 человека, шесть из них погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По предварительной информации, пострадало 24 человека, из них шесть детей, из них погибло шесть человек, из них трое детей», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что возле озера Таир пострадали взрослый и 7-летний ребенок, их госпитализировали в медучреждение. Остальные пострадавшие и погибшие отдыхали возле озера Яльчик.

Ранее глава республики Юрий Зайцев сообщил, что во время урагана погибли шесть человек, трое из них дети. Первоначально сообщалось, что в результате природной стихии пострадали 22 человека. Ураганный ветер повалил множество деревьев в районах двух озер, где отдыхали люди. Погибшие и пострадавшие находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Также Зайцев заявил, что после урагана остались без электричества 36 тысяч потребителей. По его словам, на восстановление электроснабжения направлены более 39 бригад.