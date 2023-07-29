В Сочи во время шторма утонула 20-летняя девушка

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В Хостинском районе города Сочи 20-летняя девушка погибла во время шторма. Сообщается, что девушка вышла купаться во время штормового предупреждения, но в какой-то момент начала тонуть. Жители на берегу заметили ее и вытащили на берег, но девушку не удалось спасти.

Она погибла до приезда машины скорой помощи. Следователи проводят проверку по факту гибели девушки.

«Назначена судебная медицинская экспертиза, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

В этом июле жители Сочи страдают от непогоды и сильнейших ливней. Вчера 28 июля 13 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за штормового предупреждения.