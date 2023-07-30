До 10 человек выросло количество жертв урагана в Приволжском округе

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Количество жертв урагана в Приволжском федеральном округе возросло до 10 человек, еще 76 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил первый замруководителя начальника ГУ МЧС по Республике Марий Эл Алексей Сабадыев.

«Оказывается вся необходимая помощь пострадавшим», - приводит «360» слова Сабадыева.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия ураганного ветра у озера Яльчик, где деревья рухнули на палатки с людьми. Восемь человек погибли, из них трое детей. Ветер бушевал сразу в нескольких городах и регионах России: Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Республике Марий Эл. Непогода в Приволжье сохранится некоторое время. Жителям рекомендовали воздержаться от прогулок на природе, купания, поездок на автомобилях.

Накануне вечером шквалистый ветер повалил в Казани десятки деревьев. Рухнули некоторые заборы, рекламные конструкции, повреждены крыши жилых домов. Также стало известно о проблемах с электроснабжением в некоторых муниципальных образованиях.