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Шквалистый ветер повалил в Казани десятки деревьев

Ян Брацкий
21:26 29.07.2023
Сегодня и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра.
© Видео: Кугеси Общественный совет, ВКонтакте © Фото: kzn_official Telegram
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Шквалистый ветер повалил в Казани десятки деревьев. Рухнули некоторые заборы, рекламные конструкции, повреждены крыши жилых домов.

«В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра локально до 25-28 м/с», - сообщила городская мэрия в своем Telegram-канале.

По уточненной информации от республиканского главка МЧС, спасателям поступило 38 сообщений о падении деревьев: в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском и других районах. Также стало известно о проблемах с электроснабжением в некоторых муниципальных образованиях. Граждан попросили соблюдать спокойствие, осторожность и без необходимости не выходить на улицу.

Непогода бушевала сегодня и в Нижнем Новгороде, где за неполный час выпала месячная норма осадков. Город сразу ушел под воду. Сейчас усиленные бригады коммунальных служб занимаются прочисткой ливневых стоков от мусора и листвы.

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