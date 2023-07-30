Девять человек погибли в Приволжье во время мощного ветра и ливня
Девять человек погибли, еще 76 пострадали в Приволжье из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
«Пострадали 76 человек, из них - 9 погибли», - сообщили в экстренных службах.
Сотрудники МЧС в настоящий момент оказывают помощь жителям Приволжского федерального округа в ликвидации последствий мощного ветра и ливня.
Как уточняется, вследствие непогоды пострадали восемь субъектов округа. Проблемы с энергоснабжением возникли в 520 населенных пунктах.
В экстренных службах заявили, что тяжелые погодные условия будут сохраняться, поэтому жителям Приволжья следует воздержаться от прогулок на природе, купания, также не следует находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее сообщалось, что мощные потоки ветра повалили в Казани десятки деревьев.