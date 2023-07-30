Девять человек погибли в Приволжье во время мощного ветра и ливня

Еще 76 человек пострадали, сообщили в МЧС.

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Девять человек погибли, еще 76 пострадали в Приволжье из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Пострадали 76 человек, из них - 9 погибли», - сообщили в экстренных службах.

Сотрудники МЧС в настоящий момент оказывают помощь жителям Приволжского федерального округа в ликвидации последствий мощного ветра и ливня.

Как уточняется, вследствие непогоды пострадали восемь субъектов округа. Проблемы с энергоснабжением возникли в 520 населенных пунктах.

В экстренных службах заявили, что тяжелые погодные условия будут сохраняться, поэтому жителям Приволжья следует воздержаться от прогулок на природе, купания, также не следует находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что мощные потоки ветра повалили в Казани десятки деревьев.