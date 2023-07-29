Голубев пообещал выплаты всем пострадавшим при взрыве в Таганроге

После произошедшего за медпомощью обратились 16 человек, уточнил губернатор.

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Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

Также губернатор уточнил, что в общей сложности к медикам после произошедшего обратились 16 человек, из них десять были госпитализированы.

«В состоянии средней тяжести - 9, а также 1 - тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан», - написал Голубев.

Накануне глава региона отмечал, все пострадавшие были ранены осколками вылетевших стекол.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 июля, в Таганроге прогремел взрыв. Впоследствии Министерство обороны России сообщило, что киевский режим попытался нанести удар по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200, однако российские средства ПВО сбили ее.