Стрельба и показательные выступления: кадры со Дня ВМФ на Северном флоте

В Мурманской области праздник отметился показательными выступлениями. Корабли ведут огонь и ставят помехи, а морские пехотинцы высаживаются на необорудованное побережье.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры со Дня военно-морского флота - как его отмечают на Северном флоте.

В Мурманской области праздник отметился показательными выступлениями - корабли ведут огонь, а морские пехотинцы высаживаются на необорудованное побережье.

В этом году впервые на своем «родном» Северном флоте встретил День ВМФ новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» - до этого он трижды принимал участие в Главном военно-морском параде в Петербурге, и однажды встретил главный флотский праздник в Сирии.

Ранее наш канал продемонстрировал лучшие кадры с Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.