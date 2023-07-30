Фрегат «Адмирал флота Касатонов» впервые участвует в параде на День ВМФ в Североморске

Этот фрегат три года подряд участвовал в Главном военно-морском параде на Неве. Кроме этого, он отмечал праздник в Сирии, в ходе дальнего похода, который продолжался рекордные 424 дня.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен сообщает, что новейший многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» впервые примет участие в параде на День ВМФ в Североморске.

«И начну с новинки. Новинки именно для Североморска. Впервые в День ВМФ в родной базе – многоцелевой фрегат "Адмирал флота Касатонов". Несмотря на то, что в составе Северного флота он с 2019 года», - сказала корреспондент.

Этот фрегат три года подряд участвовал в Главном военно-морском параде на Неве. Кроме этого, он отмечал праздник в Сирии, в ходе дальнего похода, который продолжался рекордные 424 дня.

И вот, наконец, «Адмирал флота Касатонов» отмечает День ВМФ «дома», на Северном флоте.

Ранее сообщалось, что День ВМФ отметили во Владивостоке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.