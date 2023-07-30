Путин: только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов

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Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей различных классов. Он сказал это в своей речи к открытию Главного военно-морского парада.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего Флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», - заявил президент, открывая Главный военно-морской парад.

Кроме этого, Путин выразил благодарность военным морякам за безупречную преданность своей Отчизне.

Ранее парад в честь Дня ВМФ прошел на Тихоокеанском флоте.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.