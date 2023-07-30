Корабли начали движение на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
Главный Военно-морской парад проводится в честь Дня ВМФ.
© Фото: ТРК «Звезда»
Корабли ВМФ России начали движение в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Прямую трансляцию Главного военно-морского парада смотрите на нашем сайте.
Главный военно-морской парад проводится каждое последнее воскресенье июля, он приурочен ко Дню ВМФ России.
Ранее, в ходе речи, произнесенной на открытии парада, президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России беззаветно и трепетно служит своей стране.
Кроме этого, президент поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.