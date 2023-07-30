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Корабли начали движение на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге

11:26 30.07.2023
Главный Военно-морской парад проводится в честь Дня ВМФ.
Корабли начали движение на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
© Фото: ТРК «Звезда»
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Корабли ВМФ России начали движение в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию Главного военно-морского парада смотрите на нашем сайте.

Главный военно-морской парад проводится каждое последнее воскресенье июля, он приурочен ко Дню ВМФ России. 

Ранее, в ходе речи, произнесенной на открытии парада, президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России беззаветно и трепетно служит своей стране

Кроме этого, президент поблагодарил военных моряков за безупречную преданность Отчизне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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