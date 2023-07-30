Иностранные гости и строй кораблей: обстановка перед Главным парадом ВМФ

На трибуне для гостей парада уже собираются представители иностранных делегаций.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

К Главному параду в честь Дня Военно-Морского Флота все готово, передает корреспондент «Звезды» с места Павел Кутаренко. Он находится на главной точке события - Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент на Неве уже выстроены корабли-участники парада. На их палубах также выстроены экипажи в белой парадной форме.

Крылья пролетов моста пока не подняты над Невой, однако уже скоро они будут подняты для прохода кораблей, также зажгутся факелы ростральных колон.

На трибуне для гостей парада уже собираются представители иностранных делегаций. Именно на Сенатской площади будет присутствовать президент России Владимир Путин.

На парад были приглашены лидеры африканских государств, которые специально задержались в Санкт-Петербурге после завершения саммита.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота.