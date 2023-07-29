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Власти Херсонской области назвали сроки откачки воды после прорыва Каховской ГЭС

Максим Крюков
05:41 29.07.2023
По словам врио главы Херсонской области, спасатели и коммунальщики активно откачивают воду из низинных местах, откуда нет естественного стока.
Власти Херсонской области назвали сроки откачки воды после прорыва Каховской ГЭС
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Откачка воды и расчистка территорий Херсонской области, пострадавшей разрушения Каховской гидроэлектростанции могут занять еще несколько недель или даже месяцев. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть, месяцы», - передает его слова ТАСС.

Врио главы Херсонской области также сообщил, что вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока, в настоящее время сотрудники спасательных и коммунальных служб активно откачивают ее из таких мест.

«Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», - сказал Сальдо.

Он также отметил, что после этого останутся здания и инфраструктура, которые были полностью испорчены водой, подчеркнув, что о полной ликвидации последствий теракта киевского режима можно будет говорить после того, как будут заново отстроены разрушенная плотина и другие сооружения.

В начале июля стало известно, что число погибших после трагедии на Каховской ГЭС возросло до 53. Также, по имеющимся данным, 139 человек пострадали в результате прорыва. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России не сомневаются в ответственности украинских властей за подрыв гидроэлектростанции. По словам министра, Киев просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать совершенное им же преступление.

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