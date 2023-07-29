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Байден заявил, что находится в политике уже 600 лет

Максим Крюков
03:58 29.07.2023
Такое заявление президент США Джо Байден сделал на мероприятии по сбору средств в штате Мэн.
Байден заявил, что находится в политике уже 600 лет
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на мероприятии по сбору средств в штате Мэн, пошутил, что в политике находится уже шестьсот лет.

«Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь. Я здесь уже 600 лет», - передает его слова РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

На этом же мероприятии старейший в истории Соединенных Штатов президент, которому в ноябре этого года исполнится 81 год, ушел со сцены, забыв подписать документ, ради которого он приехал с командировкой. После напоминания помощника глава Белого дома вернулся к трибуне и сказал: «я забыл, что не подписал приказ, столько разговоров и никакого действия».

В конце апреля этого года 46-ой президент США пошутил о своем возрасте, признав обоснованность вопросов на этот счет. При этом американский лидер отметил, что находится «в самом расцвете сил».

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