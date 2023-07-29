В детском лагере на Алтае отравились 67 человек

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

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В детском лагере «Горный орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай сообщили о более 60 случаях отравления. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», - передали в ведомстве.

В прокуратуре также передали, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Накануне вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в детском оздоровительном лагере «Юность» в Удмуртии. Среди пострадавших насчитывается 23 человека, в том числе 20 детей.