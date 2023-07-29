Глава Конго рассказал, что делегациям из Африки мешали приехать в Россию

Президент Конго поделился, что делегации столкнулись со сложностями при планировании поездки в Россию.

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Глава Республики Конго Дени Сассу Нгессо рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что африканским делегациям всячески препятствовали в участии в саммите Россия-Африка, они испытывали трудности с тем, чтобы попасть в страну.

Президент Конго сказал, что им пришлось заново арендовать самолет в Дубае, поскольку западные страховщики не позволяли лететь в Россию.

«Другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над рядом стран», - сообщил президент.

Напомним, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил саммит Россия-Африка, на котором присутствовали лидеры из почти 50 стран Африки. Накануне проведения саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках Запада не допустить участия африканских стран в саммите. Политик рассказал о «беспрецедентном давлении» со стороны США и других стран Запада.