Песков анонсировал заявление по Украине по итогам встречи Путина с главами стран Африки
Российский президент Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут краткое совместное заявление по итогам переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Как только будет согласовано, сразу будет выпущено», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, месяц назад африканская делегация уже посещала Санкт-Петербург. Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Владимиром Путиным предложил план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Украине и скорейшему началу мирных переговоров.
Как отметил Сирил Рамафоса, мирное урегулирование конфликта крайне важно для Африки, так как украинский кризис оказывает «вполне реальное влияние на африканские страны и экономику».
В первую очередь африканские лидеры обеспокоены продолжающимся кровопролитием и жизнью людей в зоне боев. При этому на Украине инициативу не встретили конструктивно.