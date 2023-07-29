Песков анонсировал заявление по Украине по итогам встречи Путина с главами стран Африки

Оно будет выпущено, как только будет согласовано.

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Российский президент Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут краткое совместное заявление по итогам переговоров по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как только будет согласовано, сразу будет выпущено», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, месяц назад африканская делегация уже посещала Санкт-Петербург. Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Владимиром Путиным предложил план из 10 пунктов по урегулированию конфликта на Украине и скорейшему началу мирных переговоров.

Как отметил Сирил Рамафоса, мирное урегулирование конфликта крайне важно для Африки, так как украинский кризис оказывает «вполне реальное влияние на африканские страны и экономику».

В первую очередь африканские лидеры обеспокоены продолжающимся кровопролитием и жизнью людей в зоне боев. При этому на Украине инициативу не встретили конструктивно.