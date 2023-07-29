Путин успокоил подростка, который волновался, разговаривая с ним

Президент сказал, что «ничего страшного», когда подросток, нервничая, запнулся при разговоре с ним по видеосвязи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин отметил, что все волнуются, когда разговаривают с ним, но «кому-то удается это скрывать», а кому-то нет. Сегодня российский лидер пообщался по видеосвязи из Санкт-Петербурга с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Многодетные родители с детьми приехали в столицу на экскурсию.

«Все волнуются...Ничего страшного», - успокоил беседовавшего с ним подростка Владимир Путин.

Напомним, в настоящее время Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге, где 27-28 июля участвовал в саммите Россия-Африка. Завтра также президент будет присутствовать на военно-морском парад в честь дня ВМФ.