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Песков заявил, что Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно

Владимир Рубанов
21:17 17.06.2023
Пресс-секретарь президента РФ указал на безапелляционные заявления Зеленского по мирной инициативе.
Песков заявил, что Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инициатива лидеров африканских государств по Украине не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям». По его словам, со стороны президента Украины Владимира Зеленского прозвучали «достаточно безапелляционные заявления».

Песков заявил, что позиция России полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова ее отстаивать. Положения мирных инициатив, которые не соответствуют позиции РФ, для Москвы неприемлемыми. Но тем не менее, Россия готова к диалогу, в отличие от украинской стороны, сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что на Украине действует законодательный запрет на переговоры с РФ. Поэтому Россия продолжает спецоперацию и намерена добиться своих целей.

Ранее в ходе встречи с лидерами группы африканских государств президент России Владимир Путин показал проект договора, подписанный украинской стороной в Турции. Он рассказал о том, что Киев вышел из переговоров после того как Россия в соответствии с договоренностями отвела войска от Киева. Несмотря на то, что власти Украины могут и дальше отказываться от достигнутых договоренностей, Москва всегда была готова вести переговоры, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита участников африканской делегации в Киев заявил, что не понимает, зачем после этого они направились на переговоры в Санкт-Петербург.

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