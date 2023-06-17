Президент ЮАР предложил Путину план из 10 пунктов по урегулированию на Украине

В их числе: урегулирование конфликта мирным путем, как можно более скорые переговоры о мире, деэскалация с обеих сторон.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил российскому лидеру Владимиру Путину мирную инициативу по Украине из 10 пунктов. В их числе: урегулирование конфликта мирным путем, как можно более скорые переговоры о мире, деэскалация с обеих сторон, обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран, а также движение зерновых и удобрений обеих стран, гуманитарная поддержка пострадавшим.

Кроме того, в числе пунктов мирной инициативы стран Африки - обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление» и более тесное взаимодействие со странами Африки.

«Мы бы хотели выслушать Вас, как мы вчера выслушали президента Зеленского», - сказал Рамафоса.

Переговоры делегации африканских стран и президента России проходят в Санкт-Петербурге. В делегацию входят президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Республики Сенегал, президент Республики Замбия, премьер-министр Арабской Республики Египет и специальный представитель президента Республики Уганда и глава канцелярии президента Конго.