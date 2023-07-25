Некоторые представители стран Африки, приглашенные на саммит, примут участие в Главном военно-морском параде
Некоторых представители стран Африки, которые примут участие в саммите Россия - Африка, поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
«Некоторые представители приглашены на Главный военно-морской парад 30 июля, и, очевидно, примут в нем в качестве приглашенных участие», - заявил Ушаков на брифинге.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад давит на Африку из-за саммита в Санкт-Петербурге. Он отметил, что такая линия поведения Запада не допускает суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров для взаимодействия и обсуждения актуальных тем.
А в МИД России заявили, что в ходе саммита Россия - Африка будет обсуждено создание хабов для поставки российского зерна в страны Африки.