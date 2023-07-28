Путин: США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова

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США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

«С нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторяю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский режим отказывается от переговоров», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но не может навязывать свое желание. При этом Путин поблагодарил африканских друзей за внимание к данной проблеме.

Также в ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия не уходит от рассмотрения африканских инициатив по урегулированию кризиса на Украине, а внимательно их рассматривает.