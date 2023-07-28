В Екатеринбурге проходит прощание с военкором Журавлевым
В Екатеринбурге прощаются с военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, который погиб в результате обстрела украинских националистов в зоне специальной операции. Траурное мероприятие проходит в Доме офицеров.
В нем принимают участие родственники, друзья и коллеги Ростислава. Похоронят журналиста на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
Напомним, на прошлой неделе украинские боевики нанесли удар по группе журналистов. В результате атаки погиб Ростислав Журавлев, еще четверо пострадали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение неслучайным.
По мнению дипломатов, журналиста убили в зоне специальной операции из-за подготовки репортажей о запрещенных во многих странах кассетных боеприпасах.
Позже российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении журналистов, попавших под обстрел, орденом Мужества.