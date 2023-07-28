В Екатеринбурге проходит прощание с военкором Журавлевым

В траурном мероприятии участвуют родственники, друзья и коллеги журналиста.

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В Екатеринбурге прощаются с военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, который погиб в результате обстрела украинских националистов в зоне специальной операции. Траурное мероприятие проходит в Доме офицеров.

В нем принимают участие родственники, друзья и коллеги Ростислава. Похоронят журналиста на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Напомним, на прошлой неделе украинские боевики нанесли удар по группе журналистов. В результате атаки погиб Ростислав Журавлев, еще четверо пострадали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение неслучайным.

По мнению дипломатов, журналиста убили в зоне специальной операции из-за подготовки репортажей о запрещенных во многих странах кассетных боеприпасах.

Позже российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении журналистов, попавших под обстрел, орденом Мужества.