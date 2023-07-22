Захарова заявила, что атака на российских журналистов была неслучайной

По мнению Марии Захаровой, российского журналиста убили в зоне СВО из-за подготовки репортажей о запрещенных во многих странах кассетных боеприпасах.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на российских журналистов со стороны боевиков в зоне СВО неслучайным. Корреспонденты готовили материал об использовании ВСУ запрещенных во многих государствах кассетных боеприпасов.

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области», - заявила Захарова.

По словам представителя МИД, Киевский режим и его союзники применяют практику преступного террора, а международные организации, скорее всего, закроют глаза на этот инцидент.

Захарова добавила, что все виновные в этом преступлении понесут наказание.

«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», - констатировала Захарова.

Напомним, что удар по группе журналистов в зоне спецоперации был нанесен украинскими боевиками около 12:00 по московскому времени. В результате атаки погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, еще четверо пострадали.