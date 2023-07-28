Россия предложит ЮАР отправить на МКС космонавтов на «Союзе»

Ранее ЮАР заявляла о намерении организовать миссии двух женщин на МКС.

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Россия предложит Южно-Африканской Республике отправить на МКС двоих космонавтов на российском космическом корабле «Союз». Об этом РИА Новости сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее ЮАР заявляла о намерении послать своих космонавтов на Международную космическую станцию. Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау сообщал, что страна хочет организовать миссии двух женщин на МКС.

Ранее Борисов заявил о готовности России сотрудничать со странами Африки в космической сфере в совместном создании спутников. Глава «Роскосмоса» заявлял также об интересе в странах Азии и Африки к российским плазменным двигателям.