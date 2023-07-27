В стране и мире Борисов заявил о готовности РФ сотрудничать со странами Африки в космической сфере Андрей Аркадьев Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал Африку одним из динамично развивающихся материков на сегодняшний день. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, рассказал «Звезде» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он отметил, что африканцы проявляют большой интерес к системе глобального мониторинга Земли «Грифон», состоящей из малых космических аппаратов. «В африканских странах стоит очень остро вопрос мониторинга земной поверхности, в частности водных ресурсов, пожаров. Интерес к системе очень большой, тем более мы предлагаем им совместное сотрудничество вплоть до разработки спутников», - сказал он. Борисов добавил, что африканские страны интересуются всеми высокотехнологичными сферами, включая атомную промышленность и космос, и назвал Африку одним из динамично развивающихся материков. Сегодня президент РФ Владимир Путин примет участие в экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. Ожидается, что на заседании будут также присутствовать 17 глав африканских государств. Запланированы встречи президента РФ с лидерами стран Африки в формате тет-а-тет. Экспертное мнение и аналитика