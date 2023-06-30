Глава «Роскосмоса» рассказал об интересе к российским плазменным двигателям в странах Азии и Африки

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В российских плазменных двигателях заинтересованы ряд дружественных России государств, в том числе страны Азии, Китай, Индия, страны Африки. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В России наработаны одни из лучших в мире компетенций по созданию таких двигателей, сказал Борисов. Предприятие «Факел» в Калининграде выпускает широкую номенклатуру этих двигателей, они пользуются спросом не только в стране, но и за рубежом, рассказал глава «Роскосмоса».

До последнего времени плазменные двигатели активно приобретали западные страны. В том числе группировка OneWeb формировалась в том числе с участием нашего двигателей «Факела». В условияхъ санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный, сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» рассказал об итогах своих поездок в Египет и Алжир. В ходе визита в Россию президента Алжира в июне было подписано межправительственное соглашение по космосу. Представители российского агентства провели рабочие встречи с руководителями национальных агентств этих стран. Стороны обсудили сотрудничество практически во всех космических направлениях: спутниковую тематику, создание многоспутниковых низкоорбитальных группировок, пусковые услуги, пилотируемый космос.

«Я предложил им участие в российской орбитальной станции, причем полнокровное: не только подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Интерес к нашим предложениям очень высокий. Я надеюсь, что мы с коллегами сумеем наполнить космическую программу форума (Россия - Африка - Ред.), который будет проходить в Петербурге, реальными проектами», - сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» также доложил Путину о том, что российская космическая группировка выросла до 225 спутников.