В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава «Роскосмоса» рассказал об интересе к российским плазменным двигателям в странах Азии и Африки

Владимир Рубанов
23:40 30.06.2023
Борисов сообщил также о предложении африканским государствам участвовать в создании российской орбитальной станции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В российских плазменных двигателях заинтересованы ряд дружественных России государств, в том числе страны Азии, Китай, Индия, страны Африки. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В России наработаны одни из лучших в мире компетенций по созданию таких двигателей, сказал Борисов. Предприятие «Факел» в Калининграде выпускает широкую номенклатуру этих двигателей, они пользуются спросом не только в стране, но и за рубежом, рассказал глава «Роскосмоса».

До последнего времени плазменные двигатели активно приобретали западные страны. В том числе группировка OneWeb формировалась в том числе с участием нашего двигателей «Факела». В условияхъ санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный, сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» рассказал об итогах своих поездок в Египет и Алжир. В ходе визита в Россию президента Алжира в июне было подписано межправительственное соглашение по космосу. Представители российского агентства провели рабочие встречи с руководителями национальных агентств этих стран. Стороны обсудили сотрудничество практически во всех космических направлениях: спутниковую тематику, создание многоспутниковых низкоорбитальных группировок, пусковые услуги, пилотируемый космос.

«Я предложил им участие в российской орбитальной станции, причем полнокровное: не только подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей. Интерес к нашим предложениям очень высокий. Я надеюсь, что мы с коллегами сумеем наполнить космическую программу форума (Россия - Африка - Ред.), который будет проходить в Петербурге, реальными проектами», - сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» также доложил Путину о том, что российская космическая группировка выросла до 225 спутников.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:39 В стране и мире
Видео
Мощный смерч на морем в Сочи попал на видео
22:18 В стране и мире
Правительство РФ запретило польским фурам перевозить грузы по территории России
21:50 В стране и мире
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева предъявил паспорт гражданина Таджикистана
21:21 В стране и мире
Бориса Гребенщикова* включили в реестр иноагентов
20:51 В стране и мире
Видео
Борисов доложил Путину, что российская космическая группировка выросла до 225 спутников
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.