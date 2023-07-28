Вода в Средиземном море нагрелась до рекордной отметки

Из-за резкого потепления воды в море аномальная жара в Европе может продлиться до осени.

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В понедельник 24 июля температура поверхности Средиземного моря достигла самой высокой за всю историю наблюдений отметки + 28,71 градуса, сообщает Euronews. Это выше предыдущего рекорда в +28,25 градуса, который был установлен в 2003 году.

Эта аномалия представляет серьезную угрозу для морской фауны и флоры. В 2015-2019 годах тепловые волны нанесли урон в общей сложности 50 видам, в том числе редким моллюскам и кораллам.

Последствия перегрева будут ощущаться в осенние и зимние месяцы, когда Средиземное море будет высвобождать накопившееся тепло. Это, вероятно, приведет к усилению штормов, сообщает телеканал.

Климатологи прогнозируют сильные ливни не только на юге Европы, но и на всей остальной ее территории, поскольку Средиземное море - источник тепла и влаги для большей части континента.

Этим летом по всей Европе наблюдаются экстремальные погодные явления - от масштабных лесных пожаров и аномальной жары до ливневых паводков и града. Есть пострадавшие и даже погибшие от погодных максимумов.

Группа исследователей World Weather Attribution пришла к выводу, что вероятность возникновения тепловых волн в Европе увеличилась по меньшей мере в 950 раз из-за глобального потепления.

Поскольку более прохладный климат северной Европы вступает в противоречие с усиливающейся жарой на юге, в будущем, вероятно, будут наблюдаться более экстремальные погодные условия. Продолжающееся изменение климата, вызванное деятельностью человека, будет только усугублять ситуацию, уверены ученые.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что погодные аномалии затронули и территорию России. Из-за засухи сразу в нескольких регионах бушуют природные пожары, обмелели реки, а на юг страны обрушились тропические ливни.