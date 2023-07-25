Засуха, ливни и насекомые: как природные катаклизмы испытывают на прочность жителей России

Облака насекомых накрыли Липецкую область. Из-за засухи сразу в нескольких регионах бушуют природные пожары, обмелели реки. Что прогнозируют синоптики и почему эксперты снова заговорили о глобальном изменении климата.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Побережье реки Белая сегодня не узнать: вода ушла на 1,5 метра. Это самое быстрое и резкое обмеление за всю историю наблюдений. Одними из первых тревогу забили рыбаки.

«Я тут ловил хорошо, до пяти килограммов доходило спокойно. Нормально: пришел, забросил - и сразу с ходу клевки шли. А сейчас приезжаешь сюда и, честно, - без слез не взглянешь», - рассказывает рыболов Стас Михайлов.

Встало судоходство. Спасаются сбросами воды из других водохранилищ. Но и они идут опережающими темпами. Еще 2-3 месяца таких «вливаний», и соседнее Павловское водохранилище рискует обмелеть до так называемого «мертвого объема».

«В первую очередь могут пострадать крупные водозаборы питьевого и промышленного назначения. Могут начать работать с перебоями и вообще остановиться. Здесь может в какой-то мере пострадать качество воды, то есть может увеличиваться жесткость», - говорит Виталий Тюр, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейна водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Причины - аномальная жара и отсутствие осадков. Такая погода держится в регионе уже несколько месяцев.

Не сбавляет оборотов жара и в Челябинской области. Там горят торфяники. Площадь - уже больше 11 тысяч гектаров. Самый крупный очаг - в Аргаяшском районе. Люди из садового товарищества по соседству задыхаются от едкого дыма.

«На той неделе это вообще было страшно, когда мы видели огонь. Я даже просто плакала, потому что я знала, что в других местах уже все сгорело», - рассказывает дачница Зоя Морковина.

Аномально жаркое лето буквально высушило подземные залежи. И если открытое горение победить удалось, то глубинное тление продолжается. Тушить водой - долго, да и такая проливка не спасает ситуацию. На квадратный метр нужно около полутора тонн воды, а здесь сотни гектаров.

Силами Авиалесохраны только за неделю на территории страны удалось потушить более 400 лесных пожаров. Чтобы добраться в самые труднодоступные районы, привлекают парашютистов.

«До пожара может и пять километров, а площадка - это где ближе. Возможно и такое, что спускаемся на спусковых устройствах, выпиливаем площадку», - рассказывает Вячеслав Ланцев, парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

Полностью решить проблему смогут только затяжные дожди.

«В конце июня - начале июля были рекордно высокие температуры на огромной территории нашей страны. Это и Поволжье - практически во всех субъектах Поволжья бились рекорды как семечки, каждый день. Опасные явления, связанные с интенсивными осадками, на юге европейской территории - в Краснодарском крае, когда действительно выпадают осадки, ну просто тропические. За сутки 100-120 мм, иногда 140 мм - это что-то фантастическое», - говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кадрами природных катаклизмов в духе «десяти казней египетских» уже пестрят соцсети. Рой насекомых обрушился на водителей в Липецкой области.

Живое облако едва не парализовало движение транспорта. Такую массовую миграцию бабочек-поденок специалисты связывают в том числе с жарой и повышенной влажностью. Тренд на глобальное изменение климата, который еще несколько десятков лет назад для ученых был вопросом дискуссионным, сегодня данность. Но у россиян, по словам экспертов, помимо очевидных минусов этого явления есть фора. Правда, придется задуматься о переселении.

«Для России это безусловно, это не зона Персидского залива, где 50-градусная жара, и еще на 10 градусов поднимется температура - и жить там будет нельзя. В России еще долго можно будет жить, особенно на побережье Ледовитого океана. Там достаточно большие территории, где можно при высоких значениях глобального потепления комфортно существовать», - говорит ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Ранее «Звезда» рассказывала о климатических катаклизмах в Европе: в Испании, Греции и Хорватии бушуют лесные пожары, а в Германии профсоюзы требуют ввести в стране сиесту.