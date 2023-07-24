В стране и мире Климатолог Зайцева объяснила разницу температур в Европе и Центральной России Ян Брацкий По мнению доктора географических наук Нины Зайцевой, жара в Европе и прохлада в Центральной России вызваны характером движения воздушных масс. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. Об этом «Звезде» рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева. «Там установилась область высокого давления, которая препятствует образованию облаков и открывает путь солнечным лучам. Это все произошло на фоне вторжения воздушных масс со стороны пустыни Сахара», - рассказала Зайцева. На этом фоне похолодание в Центральной части России тоже выглядит естественным, уточнила специалист. «В антициклональной области движение воздуха осуществляется по часовой стрелке. Низкое давление - против часовой стрелки. Вот представьте себе, если такая область занимает Западную Европу, то мы оказываемся на восточной периферии, где воздух движется с Севера», - объяснила климатолог. По мнению доктора географических наук, излишняя политизация климатической повестки не дает ученым спокойно разобраться в причинах столь радикальных погодных изменений. «Для нас очевидно, что в XX веке преобладающей была зональная циркуляция воздушных масс, когда они с Атлантики шли через Западную Европу, приходили к нам слегла прогретые и двигались дальше. Сейчас нерегиональные процессы, когда то с Севера, то с Юга воздушные массы движутся. Этим объясняются резкие колебания погоды в наших широтах», - констатировала Зайцева. Последние несколько дней в столичном регионе установилась прохладная и дождливая погода. Местами дует порывистый ветер, который уже повалил десятки деревьев. В свою очередь, рухнувшие стволы повредили множество припаркованных автомобилей. Экспертное мнение и аналитика