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Климатолог Зайцева объяснила разницу температур в Европе и Центральной России

Ян Брацкий
16:29 24.07.2023
По мнению доктора географических наук Нины Зайцевой, жара в Европе и прохлада в Центральной России вызваны характером движения воздушных масс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
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Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. Об этом «Звезде» рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

«Там установилась область высокого давления, которая препятствует образованию облаков и открывает путь солнечным лучам. Это все произошло на фоне вторжения воздушных масс со стороны пустыни Сахара», - рассказала Зайцева.

На этом фоне похолодание в Центральной части России тоже выглядит естественным, уточнила специалист.

«В антициклональной области движение воздуха осуществляется по часовой стрелке. Низкое давление - против часовой стрелки. Вот представьте себе, если такая область занимает Западную Европу, то мы оказываемся на восточной периферии, где воздух движется с Севера», - объяснила климатолог.

По мнению доктора географических наук, излишняя политизация климатической повестки не дает ученым спокойно разобраться в причинах столь радикальных погодных изменений.

«Для нас очевидно, что в XX веке преобладающей была зональная циркуляция воздушных масс, когда они с Атлантики шли через Западную Европу, приходили к нам слегла прогретые и двигались дальше. Сейчас нерегиональные процессы, когда то с Севера, то с Юга воздушные массы движутся. Этим объясняются резкие колебания погоды в наших широтах», - констатировала Зайцева.

Последние несколько дней в столичном регионе установилась прохладная и дождливая погода. Местами дует порывистый ветер, который уже повалил десятки деревьев. В свою очередь, рухнувшие стволы повредили множество припаркованных автомобилей.

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