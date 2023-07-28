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В МИД России сообщили о запуске 1 августа системы электронной визы

Максим Крюков
23:32 28.07.2023
Согласно сообщению Консульского департамента МИД РФ, запуск состоится в 10 часов по московскому времени.
В МИД России сообщили о запуске 1 августа системы электронной визы
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Консульском департаменте Министерства иностранных дел России сообщили, что 1 августа 2023 года будет запущена система электронной визы.

«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

На этой неделе глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что с 1 августа заработают электронные визы. По его словам, к этой дате планируется запустить первые групповые безвизовые поездки в Иран и Китай.

В конце июня президент России Владимир Путин на совещании по развитию туризма заявил, что граждане иностранных государств, которые выбирают российские курорты, должны иметь возможность оформить электронную визу. Глава государства отметил, что электронные визы, которые являются «востребованным, современным и удобным механизмом», должны заработать как можно скорее.

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