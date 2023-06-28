Путин: все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными

Российский лидер отметил, что электронные визы должны заработать для иностранных граждан как можно скорее.

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Граждане иностранных государств, которые выбирают российские курорты, должны иметь возможность оформить электронную визу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию туризма.

«Наши курорты выбирают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что электронные визы, которые являются «востребованным, современным и удобным механизмом», должны заработать как можно скорее.

Кроме того, глава государства объяснил, как санкции и русофобия Запада способствовали развитию туризма в РФ. Путин отметил, что туристическая индустрия России выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность.