Старинную лодку нашли на дне обмелевшего Днепра

Ей может быть около 500 лет.

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Недавно на дне Днепра, обмелевшем после разрушения дамбы Каховской ГЭС, археологи нашли деревянную лодку, которой может быть около 500 лет. Ее нашли возле острова Хортица в Запорожской области.

Отмечается, что долбленая лодка изготовлена из цельного ствола дуба длиной почти семь метров. Об этом сообщили в национальном историческом заповеднике «Хортица».

В прошлом у берегов Хортицы уже находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением. Предполагается, что оно существовало на острове с X по XIV век.

«Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ», - сообщает заповедник «Хортица».

Напомним, что гидравлические сооружения Каховской ГЭС пострадали в результате обстрела со стороны Украины 6 июня, что привело к выбросу огромного объема воды, а также затоплению многих районов в нижнем течении Днепра. Сама река в некоторых местах обмелела.

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