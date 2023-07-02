Старинную лодку нашли на дне обмелевшего Днепра
Недавно на дне Днепра, обмелевшем после разрушения дамбы Каховской ГЭС, археологи нашли деревянную лодку, которой может быть около 500 лет. Ее нашли возле острова Хортица в Запорожской области.
Отмечается, что долбленая лодка изготовлена из цельного ствола дуба длиной почти семь метров. Об этом сообщили в национальном историческом заповеднике «Хортица».
В прошлом у берегов Хортицы уже находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением. Предполагается, что оно существовало на острове с X по XIV век.
«Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ», - сообщает заповедник «Хортица».
Напомним, что гидравлические сооружения Каховской ГЭС пострадали в результате обстрела со стороны Украины 6 июня, что привело к выбросу огромного объема воды, а также затоплению многих районов в нижнем течении Днепра. Сама река в некоторых местах обмелела.
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