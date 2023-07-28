Минпромторг утвердил новый список товаров для параллельного импорта

При этом внесение изменений в этот перечень продолжается. Новый список может появиться уже через два-три месяца.

© Фото: ТРК «Звезда»

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новый перечень товаров, которые можно ввозить в страну по параллельному импорту. Об этом РИА Новости на форуме сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Измененный список в ближайшее время будет направлен в Минюст, сказал замминистра. При этом внесение изменений в этот перечень продолжается. Новый список может появиться уже через два-три месяца.

Ранее сообщалось, что в РФ могут прекратить параллельный импорт смартфонов и мобильных устройств от компаний Samsung и LG, поскольку на рынке есть не уступающие им китайские аналоги.

Сообщалось также, что Минпромторг может ограничить параллельный импорт продукции Acer, Dell и Asus - всего более 20 зарубежных брендов вычислительной техники. Речь шла о продукции, производство которой уже налажено в России.

В конце июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию. По данным Федеральной таможенной службы РФ на октябрь 2022 года, прирост параллельного импорта оценивался в 12% ежемесячно.